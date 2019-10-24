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ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 30 GÖZALTI!

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ESKİŞEHİR’DE İŞÇİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE: 30 GÖZALTI!
Eskişehir'de, maaşlarını alamadıkları için AVM önünde açlık grevi başlatan işçilere polis, biber gazıyla müdahale etti. 30 işçi, çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.

Kentte aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, önceki gün kent merkezindeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurarak, açlık grevine başladı.

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ANKARA’YA YÜRÜMEK İSTEDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de AVM önünde güvenlik önlemi aldı. Polis, megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmazlarsa müdahale edileceğini duyurdu. Eylemi sürdüren işçilere çevik kuvvet ekipleri, biber gazıyla müdahale etti.

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Bu sırada, işçiler arasında bulunan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, gazdan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

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Gruptan bazıları da üzerlerindeki ‘Metal-İş Sendikası’ yazılı yelekleri çıkararak, alanı terk etti. Kalanlar ise polise direndi.

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Bunun üzerine çıkan arbedede 30 işçi, gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, ifadelerinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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