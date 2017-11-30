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Eskişehir'de hava kuvvetlerine operasyon

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Eskişehir'de hava kuvvetlerine operasyon
Eskişehir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler ile pilotların da bulunduğu 66 kişinin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı.

Alınan bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PYD'nin  Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olarak başlattığı soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, pilot ve örgütün mahrem imamlarının da bulunduğu 66 kişi için gözaltı kararı çakartıldı. Eskişehir merkezli 11 ilde bu sabah gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 40 ayrı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınanların Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldüğü belirtildi.

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