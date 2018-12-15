Eskişehir metropolleri geride bıraktı

Eskişehir WRI Dünya Şehircilik Yarışması'nda Londra ve New york'u geride bıraktı.

Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün (World Resources Institute - WRI) şehircilik ödülü WRI Ross yarışmasında Eskişehir, 115 kent arasından finale kaldı. Bu kentlerin arasında Londra, Barcelona, New York ve Dubai gibi büyük şehirler de yer almaktaydı.

Sürdürülebilir kentsel gelişim politikalarını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüten WRI, yarışmada ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok yönlü dönüştürücü projeleri değerlendirdi.

Yılmaz Büyükerşen, "Ne mutlu bize, ne mutlu gururla Eskişehirliyim diyen hemşehrilerime!” şeklindeki tweeti ile Eskişehir'in bu başarısını sosyal medya üzerinden duyurdu.