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Eski Vekile Şantaj!

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Eski Vekile Şantaj!
CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U.’nun gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine ‘Korkusuzlar Çetesi’ olarak bilinen çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, birlikte olduğu S.U. isimli kadının gizli kamerayla çekim yaptıktan sonra kendisine çete aracılığıyla şantaj yaparak ölümle tehdit edildiğini iddia etti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Soysal, WhatsApp uygulamasından aranarak, “S.U. isimli kadınla uygunsuz çekilmiş video ve fotoğrafların elimizdedir” diyerek ölümle tehdit edildiğini belirtti. 

‘250 bin euro hazırla’ 

S.U. isimli kadın ile kendisine şantaj yapan ve ‘Korkusuzlar’ olarak bilinen çete üyelerinden şikayetçi olan Soysal, savcılığa verdiği dilekçesinde, “Özel cep telefonu numaramdan ismini Aziz olduğunu söyleyen şivesi değişik biri tarafından sürekli rahatsız ediliyorum.

WhatsApp araması yapan kişi, ‘S.U. isimli kadınla uygunsuz fotoğrafların elimizdedir. Bu fotoğraflar karşılığından bize 250 bin Euro para vereceksin” ifadelerini kullandı.

Kamera görüntüleri otel odasından

Soysal, ‘Bu parayı ödemezsen seni öldürürüz’ diyerek ölümle tehdit edildim. Adlarının ‘korkusuzlar çetesi’ olduğunu öğrendiğim suç örgütü istedikleri parayı birkaç gün içerisinde toplamamı söyleyerek, kendilerinin istediği uygun mekâna götürmemi istedi. S.U. bu çeteyle hareket etmiştir. Kamera görüntüleri bir otel odasında çekilmiştir” dedi. Savcılık ‘korkusuzlar çetesi’ ve S.U. hakkında soruşturma başlattı.

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