Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.
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Eski Ukrayna devlet başkanına vatana ihanetten'den ceza
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic, 'devlete ihanet' gerekçesiyle hakkında açılan davada hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler: ukrayna, viktor yanukoviç, vatana, ihanetten, ceza
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- 11:57 - "Başka gizem özdilli yok"
- 11:21 - Uğur Mumcu cinayeti'nin 26'ıncı yıldönümü
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- 10:44 - Endonezya'da sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti
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- 10:20 - "Dik dur kardeşim yanındayız"
- 10:08 - Kedicikler'den sonra avukatı da itiraf etti
- 09:56 - Konya PTT merkezin de patlama
- 18:25 - Kritik zirve başladı
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