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Eski Ukrayna devlet başkanına vatana ihanetten'den ceza

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Eski Ukrayna devlet başkanına vatana ihanetten'den ceza
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovic, 'devlete ihanet' gerekçesiyle hakkında açılan davada hapis cezasına çarptırıldı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.

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