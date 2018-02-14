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Eski Sevgilisine mi Döndü?

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Eski Sevgilisine mi Döndü?
Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaştığı konuşulan Emina ile Mustafa Sandal çifti hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları yayınlayan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü

Günaydın'ın haberine göre; Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü yazdı. Dergi haberinde "Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi" cümlelerine yer verdi.

AYRILIK REKLAM MI?

Müzik çalışmalarına ağırlık veren Emina Sandal, çıkan boşanma haberlerinin ardından "Şu an Mustafa’yla belli bir dönemden geçiyoruz. Boşanıp, boşanmayacağımız belli değil. Bazı sorunlar oldu ama net bir şey yok” açıklamasını yapmıştı. Çiftin kısa bir süre sonra oğulları ile kayak tatiline çıkmaları ise "Ayrılığı albüm reklamı için kullandıkları" söylentilerinin çıkmasına neden olmuştu. 2008 yılında evlenen Mustafa - Emina Sandal çiftinin Yaman ve Yavuz adında iki oğulları var.

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