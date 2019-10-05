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ESKİ SEVGİLİDEN MUSTAFA SANDAL’A ŞAŞIRTICI GÖNDERME!

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ESKİ SEVGİLİDEN MUSTAFA SANDAL’A ŞAŞIRTICI GÖNDERME!
Mustafa Sandal’ın eski sevgilisi Gülnur Tutumoğlu sessizliğini bozdu: “Başına çorap örmedim ama iki tas çorba yapmışlığım oldu”

Geçtiğimiz günlerde "Eski sevgililerim başıma çorap ördü" sözleriyle gündeme düşen Mustafa Sandal'a, kısa süreli birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Gülnur Tutumoğlu'ndan cevap geldi.

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GÜLNUR TUTUMOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, önceki sene avukat Gülnur Tutumoğlu’nun fotoğrafının paylaşarak aşkını sosyal medyadan ilan etmişti. Fakat Sandal ile birlikteliği kısa süren Tutumoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Uçankuş’un haberine göre Tutumoğlu, Mustafa Sandal’ın “Eski sevgililerim başıma çorap ördü” sözleri hakkında sessizliğini bozdu.

“İKİ TAS ÇORBA YAPMIŞLIĞIM OLDU”

Muhabirlerin ısrarları sonrası konuşan Tutumoğlu, Mustafa Sandal ile yaşadığı birlikteliği hakkında ilk kez konuştu. Sandal’ın sözleri üzerine “Beni kastettiğini sanmıyorum. Başına çorap örmüşlüğüm yok ama iki tas çorba yapmışlığım oldu” dedi.

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MUSTAFA SANDAL KİTAP ÇIKARIYOR

Aynı saatlerde Etiler’de olan Mustafa Sandal ise arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken neşeli hali gözlerden kaçmadı. Kitap çıkaracağı haberini muhabirlere veren Mustafa Sandal, “Hikayenin başından bugüne kadar olan bölümü anlatıyor. Ben anlattım ekip yazdı. Her sayfasını keyifle okuyabileceğin bir kitap olacak. Tam olarak biyografi değil ama tatlı bir kitap olacak” dedi.

“AŞK İLİŞKİLERİ DEĞİŞMİŞ”

Muhabirlerin “Eski sevgililerim başıma çorap ördü” cümlesi hatırlatılınca, Sandal konuya ilişkin, “Bizim flört işine ilk başladığımız dönemlerde kazak örme vardı. İlişkiler uzun sürüyordu. Ben evlendim, 14 yıl sonra çıktım geri döndüm. İşler çok değişmiş” şeklinde yorum yaptı.

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