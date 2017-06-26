29 Haziran'da evlenecek olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçen gecce Cihangir'de bir lokantaya gitti. Posta'nın haberine göre Burak Özçivit'in eski sevgilisi Ceylan Çapa da aynu mekana geldi ve tam karşı masaya oturdu. Burak Özçivit hakkında sesli konuşup kahkaha atmaya başladı. İki sevgili mekanı terk etti.
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Eski sevgili sinir etti!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit düğün öncesi eski sevgili krizi yaşadı.
Etiketler: Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Ceylan Çapa, magazin, haberler
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