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ESKİ PLAYBOY MODELİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU: ESRAR VE FUHUŞ YASALLAŞACAK!

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ESKİ PLAYBOY MODELİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU: ESRAR VE FUHUŞ YASALLAŞACAK!
Hırvatistan’da önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayan eski Playboy modeli ve reality şov yıldızı Ava Karabatic, esrar kullanımını ve fuhuşu yasallaştırmayı vaat etti.

Hırvatistan gençliğinin oylarına talip olan 31 yaşındaki Ava Karabatic, sosyal medya hesaplarından vaatlerini de duyurdu. İhracatı artırıp, ithalatı azaltmayı hedefleyen, genç istihdamını geliştirme sözü veren ve Hırvatistan'ı Schengen ülkeleri arasına sokacağını söyleyen Karabatic'in vaatleri arasında ‘sıra dışı' maddeler de yer aldı.

Karabatic vaatlerini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla anlattı. Esrarı yasallaştırma sözü veren Karabatic, seks işçilerini güvende tutmak ve vergi gelirlerini artırmak için fuhuşu da yasal hale getirmeyi amaçlıyor. Karabatic ayrıca altı haftadan sonra kürtajı yasaklamayı da hedefliyor.

‘DAHA FAZLA SEYREDEMEM’

Tıbbi amaçlı esrar kullanımına işaret ederek, ‘insanlar üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu' savunan Karabatic, kürtaj yasağının pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanacağının ise farkında. Ancak Karabatic, fikirlerini savunmaktan korkmadığını söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını neden koyduğunu da anlatan Ava Karabatic, “Politika benim ikinci aşkım. Ülkemin başına gelen tüm bu kötü şeyleri daha fazla seyredemem. Genç insanlar ülkeyi terk ediyor, doğum oranları düşüyor” dedi.

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