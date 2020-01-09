Eski modelden şok sözler

Sürekli din değiştiren model Tuğçe Kazaz, Atatürk’ün dini unutturmak ve Kemalizm’i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini ve dinsizliği getirdiğini söyledi.

Kazaz’ın videosu büyük tepki çekti. Manken Tuğçe Kazaz, Kemalizm’in bir din olduğunu, Atatürk’ün Osmanlı döneminde saltanatı dini yok etmek için kaldırmak istediğini söyledi.



Atatürk’ün dini unutturmak ve Kemalizm’i ortaya çıkarmak için kendisini mitolojik bir öğeymiş gibi gösterdiğini söyleyen Kazaz, Atatürk’ü dinsizliği ve ahlaksızlığı getirmekle suçlayarak hakaret etti.



BİR ÇOK DEFA DİN DEĞİŞTİRMİŞTİ



2005 yılında evlendiği Yunan oyuncu Yorgo Seitaridis için Hristiyanlığı seçen Tuğçe Kazaz, 3 yıl sonra eşine boşanma davası açmış ve Budist olmaya karar vermişti.



Budist olmak için Kalamış’taki bir mekanda toplantılara katılan ünlü model, Budizm’in ilk basamağı olan “hizmet” kısmında pes etmiş ve burada kendisine tuvalet temizliği yaptırılınca “Hizmetçi değilim” diyerek Budizm sevdasından da vazgeçmişti.



Tuğçe Kazaz, 2014 yılında tekrar din değiştirmiş ve müslüman olmuştu.