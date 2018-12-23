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Eski melek'ten Türk medyasına büyük tepki

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Eski melek'ten Türk medyasına büyük tepki
Metin Hara ile ayrıldığı iddiası ile son dönem de gündem de olan Adriana Lima sosyal medyada dört gündür süren suskunluğunu bozdu.

Metin Hara ile ayrıldığı iddiası ile son dönem de gündem de olan  Adriana Lima sosyal medyada dört gündür süren suskunluğunu bozdu
Adriana Lima, geçtiğimiz hafta sevgilisi Metin Hara'yı önce Instagram hesabında takipten çıkarmış, ikinci bir hamle olarak da birlikte çekilmiş olan fotoğrafları hesabından kaldırmıştı.
 Tüm bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Lima, sessizliğini yine sosyal medya paylaşımı ile bozdu. Türk medyasında çıkan haberlere sert çıkan Amerikalı yıldız, "Hiç tanışmadığım insanlarla flört ettiğimi iddia eden Türk medyası; lütfen hakkımda yalan haber yapmayı bırakın! Yeter artık!” diyerek sitem etti.

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