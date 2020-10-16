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Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de gözaltına alındı

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Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de gözaltına alındı
Meksika'nın eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla ABD'de gözaltına alındı.

Amerikalı ve Meksikalı kaynaklar, Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018'de savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos'un, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) talebi üzerine, Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındığını bildirdi. 

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçisi Christopher Landau'nun emekli generalin durumuna ilişkin kendisine bilgi verdiği ve Cienfuegos'un konsolosluk yardımı alma hakkının bulunduğunu belirtti. 

Adının açıklanmasını istemeyen Meksikalı üst düzey bir yetkili, olay sırasında Cienfuegos'un ailesinin de yanında olduğunu aktardı. 

 
 
 

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

Meksika ordusu, Cienfuegos'un savunma bakanlığı yaptığı dönemde sıklıkla insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu. 

Cienfuegos'un döneminin en kötü skandalı, 2014'te askerlerin Tlatlaya'da bir tahıl ambarında 22 zanlıyı öldürmesi olmuştu.

İnsan hakları soruşturması, zanlılardan en az 8'inin teslim olduktan sonra infaz edildiğini ortaya koymuştu.

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