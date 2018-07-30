Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, müthiş bir transfere imza attı. Transfer dönemlerinde üç büyüklerin de gündemine gelen yıldız futbolcu Anderson, önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması giyecek. 3 YILLIK İMZA

Brezilyalı futbolcu Anderson, üç yıllık sözleşmeye imza attı. Adana Demirspor, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luís de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" mesajıyla çılgın transferi resmen duyurdu. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bir dönem Porto, Fiorentina ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi. Orta sahanın orrtasında görev yapan tecrübeli futbolcu son olarak Brezilya ekibi Internacional'de forma giydi. Internacional'den ayrılan Anderson, serbest transfer olarak Adana Demirspor'a katıldı.