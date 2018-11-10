Eski kadın futbolcu Serenay Aktaş: Sevginin olduğu yerde silahlardan kurşun çıkmaz

Dilara Doğan ile Büyüteç Altında'nın bu haftaki konuğu eski kadın futbolcu Serenay Aktaş oldu.

İsminizi kendiniz koyma şansınız olsa ne koyardınız?

Sanırım ismimi yine Serenay koyardım ya da Lotus olabilirdi.

Son 10 yılda yaptığınız en cesurca şey?

Survivor’a katılmak.

En beğendiğiniz yeriniz?

Gözlerim.

Erkekte ilk neye bakarsınız?

Gözlerindeki samimiyete, duruşuna...

Bir papağanınız var ve kafası ancak bir cümleye basıyor, ona hangi cümleyi öğretirdiniz?

“Farkındayım” demeyi öğretirdim.

En güzel vücudu nasıl tarif edersiniz?

Atletik ve sağlıklı.

Buradan birine seslenecek olsanız, kime ne derdiniz?

Okurlara sesleneyim, haklı olmaya değil mutlu olmaya bakalım. Ve hepimizin içinde yaratıcımızdan parçalar olduğunu bilip, birbirimize öyle bakalım.

Aldığınız en ilginç hayran mesajı nedir?

“Sabah çalan alarmım ol, seni hiç ertelemem.” Aldığım en ilginç mesajlardan biriydi.

Şu anki duygunuzu özetleyen kelime?

Dingin.

Arkanızdan konuşan birine cevabınız ne olur?

“Kendine haksızlık etme” derim.

En çok neyinizle övünüyorsunuz?

İnsanın kendisiyle övünmesi güzeldir, çoğu zaman anlaşılmayabilir. Maddi hariç manevi yönlerimle övünmeyi tercih ederim.

Birisi size kaybettiğiniz her şeyin içinde olduğu bir kutu verse aradığınız ilk şey ne olurdu?

Kaybettiğim değil de insanların çoğunun kaybettiği bir şey olarak düşünürsem soruyu; samimiyet ve merhamet olurdu.

Bir kadının en güzel yaşı kaçtır?

Kadının her yaşı güzeldir...