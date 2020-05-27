Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve dün tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 22. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı (88) için İstanbul'da askeri tören düzenlendi.

88 yaşındaki İsmail Hakkı Karadayı, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve septisemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Karadayı, geçen pazar günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?



Karadayı'nın cenazesi tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan alınarak, Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü.

Karadayı için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile aile yakınları katıldı.

Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

28 ŞUBAT'IN GENELKURMAY BAŞKANI'YDI

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Hakkı Karadayı, 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı, 1993 yılında ise bir yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmıştı. Karadayı 30 Ağustos 1994 yılında ise Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.

İsmail Hakkı Karadayı 4 yıl süren Genelkurmay Başkanlığı döneminde, 28 Şubat 1997 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu'na da askeri kanadın başındaki isim olarak katıldı. Toplantının ardından yayımlanan bildiri tarihe post modern darbe bildirisi olarak geçti.

28 ŞUBAT DAVASININ BİR NUMARALI SANIĞIYDI

İsmail Hakkı Karadayı 1998 yılında yaş haddinden emekli oldu, görevini bitirdikten yıllar sonra açılan 28 Şubat davasında bir numaralı sanık olarak yargılandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl süren ve 13 Nisan 2018 tarihinde tamamlanan yargılama sonucunda, Karadayı'yı hükümeti düşürmeye ve devirmeye iştirak suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırdı. Bu ceza daha sonra müebbet hapse çevrildi. Karadayı yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevine girmedi, adli kontrole tabi tutuldu.