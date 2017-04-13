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Eski eşler sessizliğini bozdu! Olay paylaşımlar

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Eski eşler sessizliğini bozdu! Olay paylaşımlar
Geçtiğimiz ocak ayında boşanan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, sosyal medya hesaplarından isim vermeden birbirlerini hedef aldı.

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay'ın 2,5 yıl süren evliliklerinin ayında ihanet nedeniyle bittiği iddia edilmiş, yakışıklı oyuncunun eşini ortak arkadaşları Derya Şensoy'la aldattığı öne sürülmüştü.

Son yaşanan gelişmeler ise kafaları fena halde karıştırdı. 3 ay önce boşanan Birce Akalay'ın, balet Can Tunalı'yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, konuyla ilgili konuşmayacağını söyledi. Bu arada Can Tunalı'nın, sosyal medya paylaşımları Birce Akalay'la yılbaşından beri görüştüğünü ve evinde kaldığını ortaya çıkardı. Üstelik ikili, birbirlerine sosyal medyadan romantik şiirler bile göndermişti.

TAKİPÇİSİYLE TARTIŞTI: FOTOĞRAFI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Adı aldatan adama çıkan Sarp Levendoğlu, ilk kez sessizliğini bozdu ve "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" sözünü paylaştı. Aynı sözü Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de "Boşanma nedeniniz ne?" sorusuna karşılık söylemişti.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Sarp Levendoğlu'nun olay yaratan paylaşımın altına bir takipçisi, "Bu senin yanlışını kapatmaz ki?" yazdı. Bunun üzerine sinirlenen Levendoğlu, "Benim bir fotografımı mı gördünüz, yoksa yazılanlara mı inanıyorsunuz?" karşılığını verdi. Sarp Levendoğlu, çok sayıda yorum gelmesi üzerine gönderisini silmeyi tercih etti.

DERYA ŞENSOY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy da İngilizce paylaştığı manidar sözle dikkati çekti. Arda Turan'ın eski aşkı Aslıhan Doğan, Şensoy'un paylaşıma, "İnce bir gönderme" yorumunu yazdı.

"ARADIK ÜÇ GÜN, ÜÇ GECE BULAMADIK"

Birce Akalay, İnstagram'dan paylaştığı "Bir hayvan tarafımız vardı alımlı, bir tanrı tarafımız vardı iğrenç, bir insan tarafımız olacaktı. Aradık üç gün, üç gece bulamadık, bir Tanrı tarafımız vardı korkunç, sevemedik" şiiriyle dikkati çekti. Akalay'ın annesi Yasemin Ergun ise "Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama siz silahsızsınız bayım" mesajıyla kızına tam destek verdi.

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