Eski eşine çiçek gönderdi

Geçtiğimiz günler de Kıvılcım Uralla bebeklerini kucaklarına alan müzisyen Kaan Tangöze eski eşine kendisi ve çocukları adına çiçek gönderdi

Eski eşi Seçkin pirilerle olaylı bir şekilde boşanan ardından Kıvılcım Uralla ilişkiye başlayan geçtiğimiz günlerde de Kıvılcım Uralla bebekleri olan Müzisyen Kaan Tangöze eski eşi ve çocuklarının annesine çiçek gönderdi. Çiçeğin üzerine "Canım annemiz tiyatro oyununu kutlarız Kaan, Hakan, Volkan Tangöze" notunu düştü.