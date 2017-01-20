  • BIST 82.185
  • Altın 147,989
  • Dolar 3,8274
  • Euro 4,0748
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Eski eşe şaşırtan hamle!

»
Eski eşe şaşırtan hamle!
Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift, ihanet haberleriyle gündeme geldi. Birce Akalay, adı Derya Şensoy ile aşk dedikodularına karışan eşine dava açtı ve ikili geçtiğimiz gün resmen boşandı. Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi. Boşanma süresince hiç konuşmayan Sarp Levendoğlu'ndan dün akşam şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşini yeniden takibe aldı. Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 'Küçük Ağa' dizisinin setinde tanışmış, ikili kısa sürede nikah masasına oturmuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde19 Ocak 2017 Perşembe 17:33
  • People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı19 Ocak 2017 Perşembe 17:22
  • Tarih belirlendi19 Ocak 2017 Perşembe 00:51
  • Emily'den cesur paylaşım!18 Ocak 2017 Çarşamba 15:46
  • Asena'dan Caner'e evlilik hediyesi şoku18 Ocak 2017 Çarşamba 15:32
  • FETÖ'den tutuklu Atilla Taş'a 10 yıl hapis şoku18 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • Seren Serengil, eski kocasının neden vurulduğunu açıkladı16 Ocak 2017 Pazartesi 22:44
  • İç çamaşırlarım ve bornozumla...16 Ocak 2017 Pazartesi 22:33
  • Şeyma Subaşı'dan şaşırtan radikal karar!16 Ocak 2017 Pazartesi 22:27
  • Hadise'den büyük hadise!16 Ocak 2017 Pazartesi 22:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim