  • BIST 102.908
  • Altın 146,910
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAfyonkarahisar’da 11 sanığa FETÖ'den hapis cezası

Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı!

»
Eski düğün fotoğraflarına baktı şoke eden gerçekle karşılaştı!
İngiltere'de geçen yıl eşini kanserden kaybeden Emma Cotillard, eski düğün fotoğrafına baktığında şoke eden bir görüntüyle karşılaştı.

İngiltere'de yaşayan Emma Cotillard geçen yıl mayıs ayında eşi Justin Cotillard'ı kansere kurban verdi. Eşinin hasta olduğu dönemde 7 aylık hamile olan kadın bir anda gelen hastalık sonrası ne yapacağını şaşırmıştı. Doktorlar da Justin'nin beyninde tümör olduğunu anlayamamıştı.

tr.jpg

29 yaşındaki eşini toprağa veren Emma, daha sonra düğün fotoğraflarına baktığında eşinin suratının sağ kısmının daha çökük olduğunu fark etti. Kanserin dışarıdan bile anlaşılması genç kadının hüznünü ikiye katladı fakat iş işten geçmişti.dug.jpg

Emma, eşinin başına gelen trajik olayı sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İnsanları, konu hakkında daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.du.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mahmut Tuncer'den o iddiaya yanıt...29 Eylül 2017 Cuma 21:07
  • Türkiye'nin konuştuğu kaza böyle gerçekleşmiş!29 Eylül 2017 Cuma 20:55
  • İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI29 Eylül 2017 Cuma 18:25
  • DİKKAT! METROBÜS İSTASYONU KAPATILIYOR29 Eylül 2017 Cuma 18:06
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HEPSİ YOK OLDU29 Eylül 2017 Cuma 17:49
  • 'ALIN PAPAZI VERİN FETO'YU' BAKIN ABD NE DEDİ?29 Eylül 2017 Cuma 17:28
  • MANKEN ASLI BAŞ CİNAYETİNDE ŞOK FETÖ PARMAĞI İDDİASI: YAKALAMA KARARI!29 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • MÜSİAD DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI29 Eylül 2017 Cuma 16:35
  • TEOG YERİNE YENİ SİSTEM: SORULAR TEST DEĞİL...29 Eylül 2017 Cuma 15:23
  • AİLENİN AVUKATINDAN EMRAH SERBES'E TEPKİ: BELGELENDİ29 Eylül 2017 Cuma 14:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim