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Eski büyükelçi Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

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Eski büyükelçi Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatına gözlerini yumdu. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Evli ve 2 çocuk babası 
25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Ahmet Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.

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