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Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı

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Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
ABD'nin eski Beyaz Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, gelecek hafta yayınlanacak "Kendi Adıma Konuşmak (Speaking For Myself) adlı kitabında, Trump yönetimi anılarına yer verdi.

Sanders, kitabında, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore Lideri Jong-Un'un kendisine göz kırpmasıyla ilgili esprili bir dille "Kim Jong-Un sana asıldı. Kesinlikle sana asıldı" dediğini yazdı.

Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
ABD'nin eski Beyaz Sözcüsü Sarah Sanders, gelecek hafta yayınlanacak "Kendi Adıma Konuşmak (Speaking For Myself) adlı kitabında, Beyaz Saray'daki anılarına yer verdi.
Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un katıldığı Singapur zirvesinde kendisine göz kırptığını yazan Eski Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'a bu olayı anlattığında Trump'ın kendisine "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" diyerek 'Trump yönetimi için kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiğine' dair şakalar yaptığını ifade etti.
 devamı aşağıda 
"ÜLKE NEZDİNDE KAHRAMAN OLACAKSIN"
Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı

Sanders iki liderin katıldığı toplantıda, "İki liderin spor hakkında konuşmaya başladığını, söz kadın futboluna gelince başını kaldırdığını, bu sırada Kim'in kendisine baktığını fark ettiğini" yazdı.

Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı

Sanders bu olay hakkında "Kim bana başını salladı ve bana göz kırptı. Afalladım. Hemen başımı aşağı eğip not almaya devam ettim" ifadelerine yer verdi. Sanders olayı Trump'a anlattığında, Başkanın esprili bir şekilde "Sarah, mesele halloldu. Kuzey Kore'ye giderek ekip için kendini feda edeceksin! Kocan ve çocukların seni özleyecek, ama ülken nezdinde bir kahraman olacaksın" dediğini belirtti.
 

Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı

Kitabın yayınlanmadan önce ABD gündemine oturduğu ifade edildi.

 
Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı
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