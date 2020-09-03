Eski Beyaz Saray Sözcüsü'nden itiraf: Kim Jong-un bana asıldı

Sanders iki liderin katıldığı toplantıda, "İki liderin spor hakkında konuşmaya başladığını, söz kadın futboluna gelince başını kaldırdığını, bu sırada Kim'in kendisine baktığını fark ettiğini" yazdı.

Sanders bu olay hakkında "Kim bana başını salladı ve bana göz kırptı. Afalladım. Hemen başımı aşağı eğip not almaya devam ettim" ifadelerine yer verdi. Sanders olayı Trump'a anlattığında, Başkanın esprili bir şekilde "Sarah, mesele halloldu. Kuzey Kore'ye giderek ekip için kendini feda edeceksin! Kocan ve çocukların seni özleyecek, ama ülken nezdinde bir kahraman olacaksın" dediğini belirtti.

