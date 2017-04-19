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Eski başkan Bush hastaneye kaldırıldı!

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Eski başkan Bush hastaneye kaldırıldı!
ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı. Bush'un zatürre nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını bildirildi

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hayattaki en yaşlı eski başkan olan 92 yaşındaki Bush'un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı yazılı açıklamada, Bush'un zatürre nedeniyle tekrar hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

McGrath, Bush'un sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir süre hastanede gözlem altında tutulacağını belirtti.

Bush, geçen ocak ayında da solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un ve eski Florida Valisi Jeb Bush'un babası olan Cumhuriyetçi George H.W. Bush, 1989-1993 yıllarında görev yapmıştı.

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