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ESKİ BAKAN RIFAT SERDAROĞLU, YENİ PARTİ KURUYOR!

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ESKİ BAKAN RIFAT SERDAROĞLU, YENİ PARTİ KURUYOR!
Türkiye'de AKP'ye yönelik muhalefet sesleri yükseliyor. Ali Babacan'ın yeni parti çalışmalarının yanı sıra, eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kuracağını duyurdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; "Çoban Ateşi"nin kurucusu ve lideri eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu durumun 1919 koşullarından daha kötü olduğunu ve yeniden imar etmek için yola çıktıklarını söyledi. Serdaroğlu, “AKP’yi Türkiye’nin başından demokratik yolla uzaklaştırmak için  merkez sağda,  merkezde merkez sola  açık olan bir parti kurmak istiyoruz” dedi.  Eylül sona ya da Ekim ayında  partinin resmi başvurusunu yapabileceklerini belirten Serdaroğlu, ilk kongrenin ardından partinin gençlerden ya da kadınlardan bir genel başkan seçerek işe koyulacağını belirtti.

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