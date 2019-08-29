Sacitaslan.com'un haberine göre; AKP'den istifa eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de partisinden istifa etti.
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ESKİ ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN İSTİFA ETTİ!
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yaptığı AKP'den istifa etti.
Etiketler: Sadullah Ergin, AKP, İstifa
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