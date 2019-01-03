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Eşini elleriyle besliyor

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Eşini elleriyle besliyor
Yılbaşında balık avına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ tuttuğu balıkların fotoğrafını eşi Başak dizer'e gönderdi. Dizer fotografı akşama balık var notuyla paylaştı.


Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un balık tutarken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni yılın ilk günlerini balık tutarak geçirdi.Arkadaşlarıyla soğuk havaya rağmen denize açılan Tatlıtuğ, tuttuğu balığın fotoğrafını eşi Başak Dizer'e gönderdi.Başak Dizer de eşinin fotoğrafını "Akşama balık var" notuyla paylaştı.Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un tuttuğu balığı fırında buğulama yapan Başak Dizer, bu fotoğrafı 'Kendin yakala, pişir, ye' notuyla paylaştı.

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