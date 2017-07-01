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Eşini dövüp zorla dışkı yedirdi!

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Eşini dövüp zorla dışkı yedirdi!
Ağrı’nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve kadına şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan adamın olduğu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Yoğun tepkilerin ardından şahıs gözaltına alındı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve kadına şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan adamın olduğu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde Kürtçe konuşan adam eşi olduğu iddia edilen kadına zorla çocuk bezi üzerindeki çocuk dışkısını yedirmeye çalışıyor. Binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken şahsın gözaltına aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntüler, #AğrıdaAdaletİstiyoruz hastag'ıyla TT oldu.

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