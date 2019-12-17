Eşine Az Rastlanır Bir Mülteci Kriziyle Karşı Karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Uluslararası toplum geçmişte emsaline az rastlanır göç krizi ile karşı karşıya bulunuyor. İnsanlar sadece daha iyi bir iş daha yüksek bir hayat standartı için değil karınlarını doyurabilmek için göç etmek zorunda kalıyor. Çıkılan bu umut yolculukları maalesef çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram acı bir hikaye vardır. Sahile vuran çocuk cesetleri bu sorunun artık daha fazla görmezden gelinemeyeceğini göstermiştir.

Türkiye düzensiz göç ve mülteci akınlarının yükünü dünyada en ağır hisseden ülkelerin başında geliyor. 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz.

Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek hiçbir üzücü olay yaşanmadı. Devlet olarak vatandaşlarımıza hangi imkanları sağlıyorsak ülkemize sığınanlara da aynısını sağlıyoruz. Varil bombalarından kaçan insanlara kapımızı kapayamazdık.

Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 binine okul imkanı tanıyoruz. Bugüne kadar 21 bin 300 Suriyeliye yükseköğrenim ve Türkçe dil bursu verdik. Suriyelilerin yoğun yaşadıkları yerlerde göçmen sağlığı merkezleri inşa ettik.''