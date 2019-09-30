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EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

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EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
Esenyurt'ta, 27 Eylül 2019 tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Elif ve eşi Mehmet Oran emniyete ifade verdi. Genç kadın eşinden değil olay anında fotoğrafları çeken kişiden şikayetçi ol

Elif ve eşi Mehmet Oran, Emniyet'teki ifadelerinin ardından açıklama yaptı. Çif, "Aile içinde her şey olabilir. Mahremimizi görüntüleyenlerden şikayetçi olacağız. Biz birbirimizi seviyoruz" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta bir apartman dairesinden kaydedilen ve 'komşusunun eşi tarafından şiddete maruz bırakıldığı, şiddet olayının bir haftadır devam ettiği ve polisin olaya müdahil olmadığı' şeklindeki açıklamayla geçtiğimiz hafta sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çiftin ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili her ihbarın yerinde ve zamanında değerlendirildiği ve komşuların ihbarlarının aksine Elif ve Mehmet Oran çiftinin konunun aile içi mesele olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları yönünde beyan verdikleri ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, ifadelerine başvurulan çift, Demirören Haber Ajansı 'na (DHA) konuştu. Şiddet gördüğü iddia edilen Elif Oran, sosyal medyadaki paylaşımdaki ifadelerin doğru olmadığını ve görüntüleri çekenlerden şikayetçi olacaklarını söyleyerek, "Sosyal medyada dolaşan, yalan yanlış, asılsız haberlerdir. Ben iki yıllık evliyim. Eşimi seviyorum, eşim de beni seviyor. Ben zaten severek evlendim. O gün ailemden kötü bir haber geldiği için üzüldüm, hüzünlendim, eşim de bana destek çıktı. Polisler de zaten geldi, gördü, asılsız olduğunu anladı. Bu görüntüleri çekenlerden şikayetçi olacağız. Benim yatak odamı, mahremiyetimi herkese nasıl gösterebilir? Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Ben eşimi gerçekten seviyorum. Eşime bir şey olsa, kim bana sahip çıkacak?" dedi..

Mehmet Oran da  eşi  ile benzer ifadeler kullanırken, "Sizin ailenizde bu tarz olaylar olmuyor mu yani? Tartışıyoruz, ediyoruz ama şiddet falan yok yani. 27'sinde olmuş olay, bir hafta diyorlar. Bugün ayın kaçı? 29'u mu? Bir haftadır ben nasıl şiddet uygulayabilirim yani?  Polisler geldi, beni de çağırdılar, bir şey olmadığını gördüler. Videoya çekiyorlar, eşim duştan çıkmış olabilir, ben duştan çıkmış olabilirim. Mahremimizi çekiyorlar, bu ne ayıp bir şeydir. Çeken kişiden şikayetçiyim ben. Ben darp edilirsem bunun hesabını kim verecek? Bizim mahremimiz var.   Biz orada farklı bir durumda da olabilirdik, öyle de çekebilirdi" diye konuştu.

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