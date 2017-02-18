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Eşinden büyük şok

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Eşinden büyük şok
Pop müzik şarkıcısı Serdar Ortaç, 47. yaşına eşi Chloe ile girdi. Romantik bir akşam yemeği yiyen çift oldukça mutluydu. Ortaç, kendisine sürpriz yapan eşine teşekkür etti.

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan’ın kendisi için hazırladığı sürpriz organizasyonla 47. yaşını kutladı.

Ulus’taki bir restoranda akşam yemeği yiyen ikili, yaklaşık dört saat baş başa vakit geçirdiler.

CHLOE HEDİYELERE BOĞDU

Geceyle ilgili konuşan Serdar Ortaç, “Hanım bana sürpriz hazırladı. Pasta da yaptırmış. Her sene kalabalık şekilde yemek yerdik ama bu sene baş başa kaldık. Sevgililer Günü 14 Şubat’taydı. Benim doğum günüm de 16 Şubat. Sürpriz yapacağı zaman eşim yatağımın baş ucuna hediye koyar. Doğum günü hediyesi olarak da bana iki çift spor ayakkabı aldı. Balonlar, güller, çikolatalar aldı sağ olsun” dedi.

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