"Eşimi seviyorum ayrılmıyacağız"

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile boşanacağına dair iddiaları yalanladı.

Chloe Loughnan, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Evlilik Dünyası Fuarı’na katıldı. Miami’de kaza geçirdiği için zor günler yaşayan Chloe, Serdar Ortaç ile boşanacaklarına yönelik iddialara dair de açıklama yaptı. “Kazadan sonra zor günler yaşadım” diyen Chloe, “Hiç kimseyle konuşmadım. Sadece ailemin yanında olmak istedim. Onlar bana çok iyi geldi. Tabi ki Serdar’ı da özledim. Artık işimin başındayım, daha sık görüşeceğiz. İşime ağırlık vereceğim” açıklamasını yaptı.

Serdar Ortaç ile evliliğini bitireceğine yönelik iddiaları yalanlayan Chloe, “Çok sık haber çıkıyor. Herkes bizim adımıza yorumlar yapıyor. Ama öyle bir şey olmayacak. Sosyal medyada da çok konuşuluyor. Her şey yolunda ayrılmayacağız” dedi.