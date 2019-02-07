Eşi başka adamla sarmaş dolaş görüntülendi

Geçen ay 3 çocuğunun babası Emre Aşık’la boşanmanın eşiğinden dönen Yağmur Aşık, önceki gece Etiler’deki Etiket adlı mekandaydı. Mustafa adlı bir erkekle sarmaş dolaş eğlenen Yağmur Aşık panikledi.

futbolcu Emre Aşık'la evliliği yılan hikayesine dönen Yağmur Aşık'tan kırmızı kartlık hareket… Emre Aşık, geçen sene 6 yıllık evliliğini 3 çocuklarına rağmen bitirmek için boşanma davası açmıştı. Başta eşiyle anlaşmalı boşanmayı kabul eden Yağmur Aşık, daha sonra itiraz edip karşı boşanma davası açmış ve aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bununla da kalmayan genç kadın, eski futbolcuyu FETÖ üyesi olmakla suçlayıp Aşık hakkında şikayette bulunmuştu.

YENGE OFSAYTA DÜŞTÜ!

Aşık'ın eşi hakkındaki bu hamlesi herkesi şaşırmıştı. İkili, geçen ay da boşanma davasını geri çekip sürpriz bir şekilde evliliğe devam kararı aldı. Ayrı oldukları dönemde eşine sosyal medyadan yazan kadınları ifşa eden Aşık "Evli erkeğe meraklı ne çok kadın varmış" diye de tepki göstermişti.

Evliliğini kurtarmak istediğini belirtip eşi hakkındaki suçlamayla boşanma davasından vazgeçen Aşık, önceki akşam Etiler'deki eğlencenin popüler mekanı Etiket'te ofsayta düştü.

GÖZLER EMRE AŞIK'TA

Yağmur Aşık, mekanda Mustafa adlı bir erkekle sabahın ilk ışıklarına dek samimi şekilde eğlendi. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık'ın yanındaki erkek de görüntü alındığını fark edince panikledi. Sabaha karşı mekandan el ele çıkan ikili, montlarının kapüşonuyla önlem aldı. Görüntülendiklerini fark eden Aşık, erkek arkadaşına "Bizi çekiyorlar al onları çabuk" diye talimat verdi. Yağmur Aşık'ın ihanet gecesinin ardından gözler eşi Emre Aşık'a çevrildi.

Objektifi fark etmeyen Aşık, dans etmeye devam ederken erkek arkadaşı ise böyle panikledi...

Aşık'ın sarmaş dolaş dans ettiği Mustafa adlı genç adam, görüntülendiklerini fark edince eliyle yüzünü gizledi. Son anda görüntülendiğini anlayan Aşık, hemen arkasını dönse de iş işten geçmişti.