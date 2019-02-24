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Eser Yenenler eleştirleri Ti'ye aldı

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Eser Yenenler eleştirleri Ti'ye aldı
Sevgilisi Berfu Yıldız'a evlilik teklifi eden Eser Yenenler aldığı yüzüğün boyutu yüzünden takipçilerinin diline düşmüştü. Yenenler, Eser Yenenler Show'da gelen eleştirileri yayınladın.

Berfu Yıldız'a evlilik teklifi eden Eser Yenenler, daha sonra bu mutlu anını sosyal medyada paylaştı. Eser Yenenler kız arkadaşına aldığı yüzüğün boyutu yüzünden ise çok eleştirildi.

En son ise sevgilisinin yüzük şeklinde kocaman bir balonla ile fotoğrafını paylaşan ve eleştirileri ti'ye alan Yenenler programında bu konuya değindi.

Havaalanından yüzük aldığını söyleyen Yenenler "yüzük küçükmüş ne bileyim ben. Telaşla aldım yüzüğü... Kendi linçlerimle başlıyorum bu hafta" dedi ve kendisine gelen komik yorumları paylaştı.

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