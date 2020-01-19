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Esenyurt'ta Korkutan Olay

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Esenyurt'ta Korkutan Olay
ESENYURT’ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak’ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.

Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.

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