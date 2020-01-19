Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi.
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ESENYURT’ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak’ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.
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- 14:57 - Boğazındaki dövme dikkat çekmişti... Arkadaşlarından çelişkili ifadeler!
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- 14:00 - Esenyurt'ta Korkutan Olay
- 13:55 - Son Dakika
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- 10:59 - 8 Metrelik Kuyuya Düştü
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