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Esenyurt’ta fabrika yangını!

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Esenyurt’ta fabrika yangını!
İSTANBUL Esenyurt'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek palet fabrikasının yanındaki alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında bu sabah erken saatlerde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi şu an yangına müdahale ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta bu sabah başlayan yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın İ.B.B İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." denildi.

BELEDİYE BAŞKANI ALATEPE: CAN KAYBI YOK

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yangınla ilgili yaptığı ilk açıklamayı yaptı. Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Ekiplerimiz müdahale ediyor.  

Yandaki iş merkezlerine de sıçramış şu anda. En net bilgiyi 20-25 dakika içerisinde olur. Ama can kaybı olmadığını biliyoruz.  Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış. 20 dakika içinde ayrıntılar netleşecek.

Şansımıza çok yoğun bir rüzgar yok. Bugün kısmi bir rüzgar var. Yüksek duman, yüksek alev olmasının nedeni kuru, çam ağaçlarından yapılan paletlerin olmasından kaynaklanıyor. Kimyasal bir şey yok. Küçük bir tekstil fabrikası var ve küçük bir iş merkezi var." dedi.

 

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