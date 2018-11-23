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Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi!

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Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi!
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi tepki gösterdi. Bu sırada gerginlik çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi Serhan Tirit Camisi'ne cuma namazını kılmak için gelen Belediye Başkanı Alatepe'ye protesto amaçlı taş atmaya çalışan bir seyyar satıcı gözaltına alındı. 

44 yaşındaki adı N.D. olduğu öğrenilen seyyar satıcının üzerinde kurusıkı tabanca, şarjör ve bıçak çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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