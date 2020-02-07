Escobar'ın Kiralık Katili Öldü

Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başında bulunduğu Medellin karteli hesabına çalışan kiralık katillerden John Jairo Velasquez, 22 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmıştı. Mide kanseri olduğu öğrenilen Temel Reis, 2018'de tekrar hapishaneye geri dönmüştü.
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Ülkede "sicarios" adıyla bilinen kiralık katiller çetesinin korkulan lideri, "Popeye" (Temel Reis) lakaplı Velasquez'in 300'ü bizzat kendisini tarafından işlenen 3 bin kadar cinayetten sorumlu olduğu belirtiliyor.
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El Espectador gazetesinin haberine göre Velasquez ayrıca 1989'da 107 kişinin hayatını kaybettiği Avianca Havayolları yolcu uçağına bombalı saldırı düzenlenmesi ve yine aynı yıl cumhurbaşkanlığı adaylarından Luis Carlos Galan'ın öldürülmesinden de sorumlu tutuluyordu.
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Gazetenin haberinde, Velasquez'in davasına bakan mahkemede çalışan bir görevlinin "Mahkeme yargıcı, 22 Ağustos'ta Velasquez'in şartlı tahliye edilmesi emrini verdi. Bunun üzerine Bölge Savcılığı, Velasquez'in tahliye edilmesini engelleyebilecek, adının karıştığı çözümlenmemiş davaları ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlattı ancak bir şey bulunmadı" şeklindeki sözlerine yer verilmişti! Escobar'la ilgili tüm iğrenç iddiaları ve ölüm emirlerini itiraf etmişti.
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'Bakirelere saplantısı vardı, 49 genç kızı...'
Bugünün parasıyla 60 milyar dolara eşdeğer bir servet biriktiren Güney Amerika'nın uyuşturucu baronu Pablo Escobar, 26 yıl önce Medellin'deki bir çatıda polis tarafından vurularak öldürüldü.
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Escobar'ın vahşiliğinin hiçbir engeli yoktu. Uyuşturucu rakiplerini ve politikacıları öldürdü. Hatta yolcularla dolu bir uçağı havaya bile uçurdu.
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Pablo Escobar, rakip karteller için "muhbirlik" yaptığını iddia ettiği 49 genç kızın acımasızca ölüm emrini verdi. Yine de, 1980'lerin ve 1990'ların Kolombiya'sındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarında, 49 kızın öldürülmesi büyük bir şoka neden oldu.
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Üç gün boyunca, işkence görmüş ve sakat bırakılmış kız bedenleri, Escobar'ın memleketi Medellin civarında bulundu. Hepsinin Escobar ve diğer kartel üyeleriyle seks partilerinde yer aldığı polis tarafından biliniyordu.
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Escobar'ın kızlara, 'Kendinize gelin ve kendinizi öldürtecek kadar kötü bir şeyi asla söylemeyin" dediği belirtildi. Medellin’de, Escobar’ın kendisini 'gammazlayan' hiç kimseye acımadığı da biliniyor.
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Escobar'ın 14 ila 17 yaşları arasındaki kızları denediği ve kendisiyle yatmaları için para ödeyeceği modelleri tercih ettiği söylendi. 1987'de 49 genç kızın arasından kurtulan bir kız, 1991 yılında yerel gazete El Tiempo'ya verdiği röportajda genç kızların "Escobar'ın rakiplerine bilgi vererek ihanet ettikleri için öldürüldüklerini" söyledi.
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Genç kız, "Vücudunda kurşun izlerinden oluşturulmuş bir haç olan arkadaşımı karayolunda buldular. Ona işkence ettiler. Onu Pablo'nun düşmanlarını tanımakla suçladılar." dedi.
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Escobar'ın onları neden öldürdüğü sorulduğunda genç kız, "Eğer konuşursanız ya da ispiyonlarsanız ölürsünüz. Hayatta kalmak için sessiz kalmalısınız ve onlar bunu bilmiyordu" cevabını verdi.
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Yarı çıplak Medellin sokaklarına bulunan genç kızın vücuduna 28 kurşunla haç işareti yapılmıştı. Genç kız diğer Escobar'ın 'kızları' gibi şehrin fakir bölgesinden gelmişti ve 15 yaşında bile değildi.
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Yazar German Castro Caycedo'nun Operacion Pablo Escobar kitabında, Escobar'ın 14 ila 17 yaşları arasındaki kızları tercih ettiği, eşiyle tanıştığı zaman eşinin 13 kendisinin de 24 yaşında olduğunu ifade ediyor.
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Escobar için birçok fakir insanın Robin Hood figürü olduğuna inanıyordu ve kadınlar onunla ilişkiye gelecekleri için önemli bir şey yaptıklarını düşünüyordu. Kızlar onun için “Pablo, koruyucu, güven veren bir adam. Eğer o bir şey vadederse onu yapar” diyordu.
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Medellin Karteli'nin bir üyesi olan Jairo Velasquez Vasquez, Escobar'ın bakirelere saplantılı olduğunu söyledi. Vasquez, “Bildiğim tek sapkınlığı, heteroseksüel bir kızın bekaretini deneyimli bir lezbiyenle kaybetmesi konusundaki tutkusuydu." dedi.
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'Popeye' lakaplı Vasquez ayrıca milyon dolarlık kaçakçılık yapmasına rağmen Escobar'ın kokain kullanmadığını belirtirken "Sadece birkaç bira içerdi. Asla sarhoş olmazdı" ifadelerini kullandı.
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