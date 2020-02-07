Escobar'ın Kiralık Katili Öldü

Escobar için birçok fakir insanın Robin Hood figürü olduğuna inanıyordu ve kadınlar onunla ilişkiye gelecekleri için önemli bir şey yaptıklarını düşünüyordu. Kızlar onun için “Pablo, koruyucu, güven veren bir adam. Eğer o bir şey vadederse onu yapar” diyordu.