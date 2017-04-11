Esat Yontunç evleniyor

Esat Yontunç hayatının aşkını nihayet buldu.

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hayatının aşkını nihayet buldu.Kalbini modacı Hande Gülşen’e kaptırdı. Posta'da yer alan habere göre; Survivor’ın çekimleri için Dominik’te olan Esat Yontunç ile ‘büyük aşkı’ Hande Gülşen geçen hafta New York’ta buluştu.Yontunç evlilik teklif etti. 20 Haziran’da Survivor bitince bu hasret de bitecek ve sevgililer en geç yaz sonunda nikah masasına oturacak.