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Esad'ın sağlık durumuyla ilgili ses kaydı ortaya çıktı

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Esad'ın sağlık durumuyla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
Son 10 gündür Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın , beyin kanaması geçirdiği, felç olduğu hasta olduğu şeklindeki söylentilerin ardından Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin Esad’ın yattığı öne sürülen Şami Hastanesi görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi gün

Şam’ın Muhacirin bölgesinde, başkanlık sarayı yakınında üst düzey devlet adamlarının da tedavi gördüğü Şami Hastanesi görevlisi ile kadın gazeteci arasında geçen diyaloglar Esad'ın sağlığı ile ilgili şüpheleri artırdı.

 

Şam, her ne kadar Esad'ın sağılığı hakkındaki iddiaları yalansa da başta Suriye Resmi haber Ajansı (SANA ) olmak üzere Suriye medyasında son 5 günde Esad'a ait hiçbir görüntü ve fotoğraf yer almadı. Yayınlanan son görüşmesi ise fotoğraflı yayınlanan İran Şura Meclis başkanı özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdüllehyan ve ona eşlik eden heyetin kabulüne ait.

İşte Esad'ın hastanede yattığı iddialarının sosyal medyadan yayılmasına neden olan telefon görüşmesinin detayları;

-(Kadın) Merhaba
(Erkek) Hoş geldiniz
-(Kadın) Ben başkanlık sarayından arıyorum. Cumhurbaşkanının sağlığı hakkında konuşmak yasaktır. Hastaneden her türlü bilgi vermek yasaktır.
(Erkek) Buraya gelen hastanın kim olduğunu bütün doktorlar bilirler.
(Kadın) Hastaneden Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermiyorsunuz. Bu konu sır.
(Erkek) Tamam.
(Kadın) Kim Cumhurbaşkanı hakkında telefonla da olsa bilgi almak isterse vermiyorsunuz
(Erkek) Tamam. Oldu
(Kadın) Mesul doktorla, müdürle görüşmek istiyorum.
(Erkek) Bu konuyu anladım. Sorumluluk bende, onunla konuşacağım.
(Kadın) Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermeyecek tamam mı?
(Erkek) Tamam, anladım
(Kadın) Senin adın nedir?
(Erkek) Ben HASAN. Rezervasyon ofisinden
(Kadın) Pardon
(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden
(Kadın) Ben Malak Ali Hasen. Başkanlık sarayından sizinle konuşuyorum. Tamam mı?
(Erkek) Okey okey.
(Kadın) Benim seninle konuştuğum zamanı kayıt ettim. Saat 12’yi 45 geçiyor ve seninle konuşuyorum. Sizden rica ediyorum, Cumhurbaşkanının hastanede olduğu hakkında kimseye haber vermiyorsunuz.
(Erkek) Teşekkür ederim
(Kadın) Teşekkür ederim
-Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin ses kaydına yansıyan sözleri ise son derece ilginç;
Şami Hastanesi’nden itiraf ediyorlar. Beşar Esad bu hastanede.

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