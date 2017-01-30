Esad'ın durumu için açıklama geldi...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında, Esad'a yakın kaynaklardan yalanlama geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sağlık durumuna ilişkin dün gece sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Esad'a karşıtlığıyla bilinen medya organları Esad'ın yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Beşar Esad'a yakın kaynaklar ise bu haberleri yalanladı. Al Masdar'a konuşan Beşar Esad'a yakın bir kaynak, bu haberlerin tamamen yalan olduğunu bildirdi ve Şam'da bir darbe girişiminin olduğu yönündeki iddiaların tamamen uydurma olduğunu söyledi.