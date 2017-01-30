  • BIST 86.238
  • Altın 145,511
  • Dolar 3,7806
  • Euro 4,0348
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Esad'ın durumu için açıklama geldi...

»
Esad'ın durumu için açıklama geldi...
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında, Esad'a yakın kaynaklardan yalanlama geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sağlık durumuna ilişkin dün gece sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Esad'a karşıtlığıyla bilinen medya organları Esad'ın yaşamını yitirdiğini öne sürdü.
Beşar Esad'a yakın kaynaklar ise bu haberleri yalanladı. Al Masdar'a konuşan Beşar Esad'a yakın bir kaynak, bu haberlerin tamamen yalan olduğunu bildirdi ve Şam'da bir darbe girişiminin olduğu yönündeki iddiaların tamamen uydurma olduğunu söyledi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'tan ABD'ye misilleme!30 Ocak 2017 Pazartesi 15:13
  • Kardak'ta sessiz bekleyiş30 Ocak 2017 Pazartesi 15:11
  • İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a önemli uyarı30 Ocak 2017 Pazartesi 15:09
  • Dolar tersine döndü!30 Ocak 2017 Pazartesi 14:35
  • Trump'a tepki yağdı!30 Ocak 2017 Pazartesi 14:29
  • 1 personele 20 bin vatandaş!30 Ocak 2017 Pazartesi 14:27
  • Bakan kime yalvardı?30 Ocak 2017 Pazartesi 14:20
  • Hava Kuvvetleri'n operasyon!30 Ocak 2017 Pazartesi 14:03
  • Avcılar'da halk tedirgin27 Ocak 2017 Cuma 10:43
  • Ünlü markalara kayyum şoku26 Ocak 2017 Perşembe 14:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim