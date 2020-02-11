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Meclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor
Esad Rejiminin Helikopteri Vuruldu
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Güncel
11.02.2020 13:34
Suriye’de muhalifler İdlib’in Serakib bölgesinde Esed rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.
Ayrıntılar Birazdan...
Etiketler:
idlib
,
esad
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rejimi
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helikopter
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