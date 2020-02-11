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Esad Rejiminin Helikopteri Vuruldu

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Esad Rejiminin Helikopteri Vuruldu
Suriye’de muhalifler İdlib’in Serakib bölgesinde Esed rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.

Ayrıntılar Birazdan...

 

Son dakika haberler... İdlibde Esad rejiminin helikopteri vuruldu
 
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