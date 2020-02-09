Esad Rejimine Çifte Uyarı

Türkiye, İdlib’de saldırılarını sürdüren Esad rejimine yaptığı askeri sevkıyat ve Rusya heyeti üzerinden iki ayrı uyarıda bulundu. İdlib’e tanklı-toplu 300 araçlık bir konvoyla gözdağı veren Ankara, Rus tarafına da İdlib’deki TSK noktalarına saldırı olmas

Suriye’nin İdlib vilayetinde rejim güçleri ve Rusya savaş uçaklarının saldırıları sürerken, son dönemin en büyük Türk askeri konvoyunun önceki gece İdlib’e giriş yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklar, TSK konvoyunun yaklaşık 300 araçtan oluştuğunu, konvoy içinde tankların da olduğu 70 kadar zırhlı-paletli araç, top, çok namlulu roketatar (ÇNRA), zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat bulunduğu bilgisini verdi. Konvoy içindeki araçların önemli bir bölümünün TSK’nın Sarmin-İdlib arası ile rejim güçlerinin ele geçirdiği Serakib’in kuzeyinde küçük bir askeri havaalanının da olduğu Taftanaz’da kurduğu geçici mevzi bölgesi ve kontrol noktalarına gittiği belirtildi.

F-16’LAR İLE KEŞİF

TSK’nın ayrıca Sarmin ile kasabanın güneyindeki Arihah arasında da kontrol noktası kurduğu ve konvoy içinde tank taşıyan bazı araçların da buraya yöneldiği bildirildi. Söz konusu bölgelere kaydırılan birlikler içinde “Bordo Bereli” olarak bilinen özel kuvvetlerin de olduğu iddia edildi. Yerel kaynaklar ayrıca İdlib’in kuzeyinde Afrin sınır hattı boyunca bulunan TSK gözlem noktalarına da takviye güç gönderildiğine dair bölgeden bilgi geldiğini duyurdu. TSK konvoylarının İdlib’e giriş yaparken Türk savaş uçaklarının da sınırın sıfır noktasında keşif uçuşu yaptıkları öğrenildi.

SALDIRILAR SÜRDÜ

Daha önceki günlere göre azalma olsa da, rejim birlikleri ve Rusya’nın saldırıları dün de devam etti. Rejim güçleri Maharim ve Tel Keratin köylerini ele geçirirken, Rusya savaş uçaklarının da Halep’in batı kırsalındaki Kefer Noran ve kuzey kırsalındaki Huritan bölgelerini yoğun şekilde bombaladığı belirtildi. Huritan yakınlarındaki Anadan’da TSK’nın 4 numaralı gözlem noktası bulunuyor.

Yerel kaynaklar, İdlib kent merkezinden ve merkeze yakın kırsal kesimlerden göç hareketliliğinin devam ettiğini bildirirken, Milli Savunma Bakanlığı dün resmi Twitter hesabından gözlem noktalarıyla ilgili bir kez daha uyarılar içeren mesaj yayınlandı. Bakanlığın açıklamasında, “İdlib’de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir” denildi.

DÜNYANIN GÖZÜ İDLİB KRİZİNDE



Uluslararası basın İdlib’deki krizi sahadan haberler ve analizlerle yakından takip ediyor.

Fransız AFP Ajansı, Esad rejiminin İdlib’i aşama aşama ele geçirmesinin beklendiğini öne sürdü. Merkezi Washington’da bulunan Savaş Araştırması Enstitüsü’nden Nicholas Heras, “Esad rejiminin hali hazırda tüm İdlib’i tek bir operasyonda ele geçirecek insan gücü ve kaynakları yok” dedi. Buna göre rejimin, Rusya’nın desteğiyle İdlib’i hedefi sınırlı birden fazla operasyonla ele geçirmeyi deneyebileceği öne sürüldü.

Suriye uzmanı Samuel Ramani, rejimin daha fazla ilerleyip ilerlemeyeceğinin Türkiye’nin ne kadar direnç göstereceğiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek Esad rejiminin geçici olarak ilermeyi durdurabileceğini, kriz geçtikten sonra yeniden harekete geçebileceğini iddia etti. Sivillerin korunması için yeni bir tampon bölge oluşturulabileceğini gündeme getiren Ramani, ancak Türkiye’nin böyle bir şeyi kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

BİLGİ NOTU



ESAD rejimi, son dönemde Rusya’nın havadan desteğiyle İdlib’de M-5 ile M-4 karayolunun kesiştiği Serakib’i kontrol altına almıştı. 2018 Eylül tarihli Soçi anlaşması bu iki yolun trafiğe açılmasını öngörüyordu. Türkiye ise Esad’dan Soçi Mutabakatı’nda öngörülen güneydeki sınırlara geri çekilmesi için şubat sonuna kadar mühlet tanımış, aksi halde gereğini yapacağı uyarısında bulunmuştu.

hürriyet