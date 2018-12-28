Esad güçleri menbiç'e bayrak dikti

Reuters'tan gelen bilgilere göre, Suriye rejim güçleri PKK/YPG'nin çekildiği Münbiç'e girdi ve kente Suriye bayrağı dikildi.

Amerika'nın Suriye'den çekilmeye başlamasıyla terör örgütü YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Münbiç'i Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı.İlk bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK , Münbiç'ten çekileceğini duyurdu. Örgüt çekilirken bölgeye Suriye rejimini davet etti.Reuters'tan gelen yeni bilgilere göre, Suriye rejim güçleri Münbiç'e girdi ve kente Suriye bayrağı dikildiği söylendi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sarayı, Menbiç'in Suriye güçlerine geçmesinden memnun olduklarını duyurdu.Suriye Ordusu’nun, Menbiç’e girdiklerini duyurmasının ardından Kremlin Sarayı’ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin açıklamasında, "Kürtlerin kontrolündeki toprakların Suriye güçlerine geçmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı. Toprakların Suriye geçmesinin olumlu bir adım olduğunu kaydeden Peskov, bu adımın istikrarı pekiştirdiğini savundu.

ÖSO'DAN YALANLAMA

Bu arada Özgür Suriye Ordusu kaynakları, Esad güçlerinin Münbiç'e girip bayrak çektiği yönündeki haberleri yalanladı.