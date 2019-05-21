İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İHA'nın haberine göre şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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VİDEO GALERİ
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- 17:10 - ERDOĞAN'A ANLATTIM YANLIŞ YAPMIŞLAR DEDİ
- 17:07 - MERKEZ BANKASI SWAP FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ
- 16:57 - SELEN HAMDİ'Yİ BOŞUYOR MU?
- 16:20 - YUNAN SUNUCU ATATÜRK'E HAKARET ETTİ.
- 16:13 - SANATÇILAR TARAFLI DEĞİL DUYARLI OLMALI
- 15:38 - FOTOĞRAF BENDEN YORUM SİZDEN
- 15:25 - GÜNAY MUSEYAVA SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
- 15:04 - EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
- 14:11 - DOLARA FRENLEME
- 14:07 - YAYINI ERKEN BİTİRDİLER
- 13:30 - Cesur tarzıyla cannes'e damga vurdu!
- 13:11 - RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!
- 13:05 - 100 bin dolar üzeri döviz alımlarına kısıtlama!
- 13:02 - "Samsun'daki bir devlet töreni değil iktidar partisinin şovuydu"
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