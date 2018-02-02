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Eş Zamanlı 6 Roket Atıldı

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Eş Zamanlı 6 Roket Atıldı
Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine eş zamanlı olarak toplam 6 roket atıldı; 11 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Roketlerin atıldığı bölgeye misliyle karşılık veriliyor.

Harekatın 14'üncü gününde, saat 10.30 sıralarında, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenen 3 roket Kilis'e, 3 roket de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Kilis'in İslahiye Caddesi'ne düşen ilk roket, Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patladı. Olayda, ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. İkinci roket, Dereboyu Caddesi'ndeki eve isabet ederken, 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda, Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi'ndeki bir eve de üçüncü roket isabet etti. Roketlerin düştüğü bölgelere, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.

Terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenip, Reyhanlı'ya düşen roketlerden 1'i Fidanlık Mahallesi'nde bulunan Sanayi Çarşısı'ndaki torna iş yerine isabet etti. Diğer 2 roket ise kapalı pazar yerinin de olduğu Bayır Mahallesi'ne düştü. 3 roketin düştüğü Reyhanlı'da toplam 6 kişi yaralandı. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, roketlerin ateşlendiği Afrin kırsalına da sınır birliklerinden topçu atışı ile karşılık verildi.

DÜN YARALANAN 5 KİŞİ TABURCU OLDU

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden dün akşam peş peşe ateşlenen roketlerin düştüğü Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi handaki Erdoğan Aktaş'ın işlettiği restoranda ve Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde yer alan Vakıf İyigün'e ait evde yaralanan 5 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

 REYHANLI'YA 4'ÜNCÜ ROKET ATILDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, Afrin kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden bir roket daha atıldı. İlçe merkezine yakın boş bir araziye düşen roketin patlaması sonucu çevredeki bazı araçların camları kırıldı. İlçeye bugün düşen roket sayısı 4'e yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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