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Erzurumspor takım kaptanlarıyla yollarını ayırdı

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Erzurumspor takım kaptanlarıyla yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takım kaptanları Mert Nobre ve Burhan Eşer ile yollarını ayırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, AA'ya yaptığı açıklamada, 2018-2019 futbol sezonu kulüp disiplin talimatının "Antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek" içeriğini taşıyan ilgili maddesi gereğince Mert Nobre'ye 4 bin 166 avro, Burhan Eşer'e de 23 bin 333 lira para cezası verildiğini hatırlattı.

İki futbolcunun bu davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini anımsatan Barlak, "Takım kaptanlarımız Mert Nobre ve Burhan Eşer'in sözleşmeleri karşılıklı feshedilmiştir." diye konuştu.

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