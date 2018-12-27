  • BIST 90.975
  • Altın 216,391
  • Dolar 5,2848
  • Euro 6,0302
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Erzurum da 4.1 büyüklüğün de deprem

»
Erzurum da 4.1 büyüklüğün de deprem
Erzincan'da 7.9 büyüklüğündeki depremin 79'uncu yıl dönümünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İliç ilçesi olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Erzincan'ın İliç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.36'da meydana geldi. Yerin 12,64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İliç'in yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü İliç olarak saptığı depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

BÜYÜK DEPREMİN YIL DÖNÜMÜ

Erzincan'da, 27 Aralık 1939 yılında Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 32 bin 969 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 79'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı.

Etiketler: , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır da panik26 Aralık 2018 Çarşamba 11:49
  • TSK'YA fetö operasyonu26 Aralık 2018 Çarşamba 11:37
  • Lüks sitede ilginç olay25 Aralık 2018 Salı 17:09
  • O şehirde büyük sevinç25 Aralık 2018 Salı 16:44
  • Asgari ücret belli oldu25 Aralık 2018 Salı 11:57
  • Medya patonları niçin düğmeye bastılar24 Aralık 2018 Pazartesi 16:07
  • meteoroloji uyardı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:26
  • Cendere Deresi taştı19 Aralık 2018 Çarşamba 10:15
  • İnternet Vergi Kapsamında19 Aralık 2018 Çarşamba 08:57
  • Cumhurbaşkanı İmzaladı19 Aralık 2018 Çarşamba 08:42
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim