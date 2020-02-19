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Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısına sert yanıt

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Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısına sert yanıt
Ertuğrul Özkök, köşesinde Çağla Şikel'e kitap önerisinde bulundu. Çağla'dan cevap geçikmedi.

Özkök Köşe yazısında,

Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şikel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti:  "Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim" bunları yazmıştı.

Bu yazılanlardan sonra Çağla Şikel'den cevap geldi.

“Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim”

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