ERSUN YANAL'DAN FLAŞ KARAR

Yanal'dan flaş karar! Bu akşam...Almanya'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, Tottenham ve Real Madrid gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe ikinci karşılaşmasında İspanya devi Real Madrid ile karşılaşıyor.

Bayern Münih'e 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de Madrid 11'i merakla bekleniyordu. İşte Ersun Yanal'ın Real Madrid karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11... Bayern Münih'ten alınan farklı yenilgi sonrası keyiflerin kaçtığı Fenerbahçe'de Real Madrid karşılaşması için geri sayım başladı.Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta bu yıl Alman ekibinin yanı sıra Real Madrid ve Tottenham ile katılım gösterecek olan Fenerbahçe, ikinci maçında alacağı galibiyetle turnuvayı üçüncülükle tamamlamak istiyor.Sarı-Lacivertlilerde dev maç öncesi Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın yokluğu netleşirken, Hasan Ali'nin de kadroda yer alması beklenmiyor.Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Hertha Berlin maçında sakatlanırken, Hasan Ali Bayern Münih maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.