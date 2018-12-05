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Ersun Yanal Fenerbahçe ile görüştü

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Ersun Yanal Fenerbahçe ile görüştü
Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası... Sarı lacivertli camiada haftalardır gür biçimde yükselmeye devam eden Ersun Yanal sesleri sonuç verdi.

Fenerbahçe’de taraftarların haftalardır takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, Fenerbahçe asbaşkanı Semih Özsoy ile bir araya geldi.

Sarı lacivertli kulüpte Sportif Direktör Comolli’nin Samandıra Tesisleri’nde Koeman ile ilgili söylediği, “Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an Koeman’ın durumunda herhangi bir değişiklik yok” sözlerinin ardından flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Başkan Ali Koç’un yardımcısı Semih Özsoy, Beşiktaş’taki bir plazada tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel görüşmenin bilgisine sadece SÖZCÜ SKOR ekibi ulaştı.

Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde olduğu öğrenildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Yapılan ilk görüşmede Yanal’ın en az 1,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenilirken ikilinin fikir alışverişi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Karşılıklı taleplerin değerlendirilmesinin ardından ikinci bir görüşme yapılacak.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, görüşmeyi Başkan Ali Koç ile paylaştıktan sonra yönetim kurulunun bir karar alması bekleniyor.

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