EROL EVGİN’DEN UNUTULMAZ KONSER

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da unutulmaz bir konser verdi.

TİM’i tıklım tıklım dolduran müzikseverlerin coşkulu bir gece yaşadığı konserini “Söyle Canım” şarkısıyla açan Erol Evgin, 2 saat sahnede kaldı.



“Biriciksin Nükhet”



Erol Evgin’e, konserinin ilk bölümünde “Bir de Bana Sor” şarkısında, bu şarkıyı “Altın Düetler” albümünde de birlikte söylediği, eski dostu Nükhet Duru eşlik etti.



Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Nükhet Duru; “Bir insan düşünün en şahane eş, en şahane baba ve en şahane dost” sözleriyle Evgin’i duygulandırırken, Erol Evgin de “Sen de Biriciksin, Bitanesin” sözleriyle Duru’ya karşılık verdi.



Dostlarını Andı



Evgin, konserinin ikinci yarısında seslendirdiği “Dağlar Dağlar” şarkısında Barış Manço’yu, “Namus Belası” şarkısında da Cem Karaca’yı andı.



Bir Başkadır Benim Memleketim



“Memleketim” şarkısını söylerken Erol Evgin’e, 1500 kişilik dev koro eşlik etti.



Evgin, “En büyük düşmanın umutsuzluk olduğunu asla unutmamalıyız. Kavgasız, şiddetsiz, terörsüz, barış içinde yaşayacağımız günler için birbirimize kenetleneceğiz ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz” sözleriyle konserini sonlandırdı.